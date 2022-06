Flop Bernardeschi: nessuno lo cerca davvero, ci pensano due italiane solo in un caso

TuttoNapoli.net

Dall'ipotesi Napoli, ormai sfumata, al silenzio. Non ci sono ancora novità per il futuro di Federico Bernardeschi come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante della Juventus accetterà solo un club importante, che lo convincerà a pieno. La Rosea ipotizza Milan, quando avrà sistemato le questioni societarie, o Roma, se cederà Zaniolo.