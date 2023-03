Flop Milik alla Juventus: l'ex azzurro è ancora ai box e rientrerà dopo la sosta

Nella giornata di ieri l’attaccante della Juventus ha effettuato un provino per valutarne un rientro in gruppo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non dovrebbe essere della partita Arkadiusz Milik. Nella giornata di ieri l’attaccante della Juventus ha effettuato un provino per valutarne un rientro in gruppo. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la prova non avrebbe dato le garanzie sperate con il polacco che resterà dunque ai box e sfrutterà la sosta per le nazionali per ritrovare la giusta condizione.