FOTO - Atalanta avanti con gol irregolare di Muriel: il Venezia posta il fallo sui social

Finisce il primo tempo al Gewiss Stadium con l'Atalanta che va negli spogliatoi in vantaggio 1-0 contro il Venezia negli ottavi di Coppa Italia. Il gol è irregolare, ma viene convalidato: Hateboer si accentra dalla destra e serve Freuler, bravo a servire nello spazio Muriel. Il colombiano stoppa con un braccio, salta Crnigoj e supera Lezzerini. Ma per l'arbitro è tutto regolare. Il Venezia però non ci sta e posta il fallo sui social. Di seguito la foto.