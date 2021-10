Genoa, Ballardini a rischio esonero: contatti con Gattuso

Dopo l'inizio di stagione complicato del Genoa, una sola vittoria in cinque partite, la posizione di Davide Ballardini sulla panchina rossoblù è in bilico. Secondo Calciomercato.com, la nuova proprietà del Grifone, starebbe già pensando ad un nuovo tecnico. Nei giorni scorsi avrebbe contattato Gennaro Gattuso. L'ex tecnico del Napoli, attualmente senza squadra dopo l'addio polemico alla Fiorentina, dopo aver ascoltato la proposta dei rossoblù avrebbe però deciso di non iniziare una trattativa.