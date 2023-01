Sky - Caso Zaniolo, pugno duro della Roma: rimarrà fuori rosa fino a giugno

Per lasciare partire il numero 22 in estate bisognerà presentare un'offerta pari e uguale a quella fatta dal Bournemouth.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

