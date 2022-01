Sky - Newcastle, c'è l'offerta all'Atalanta per Zapata: cifre e dettagli

Il Newcastle, dopo il tentativo per Gosens, ci prova anche per Zapata ma anche queste nuove avances sono state respinte. L’offerta era di 5 milioni per il prestito e 26 milioni di riscatto legato alla salvezza del club inglese. Un’operazione impossibile da concretizzare a queste cifre. L’Atalanta potrebbe cambiare idea soltanto in caso di un rilancio da parte del Newcastle. Lo riporta Sky Sport.