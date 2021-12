Sky - Udinese, Gotti esonerato: per ora scelto allenatore ad interim

Termina l'era Luca Gotti a Udine: secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito, in questi minuti è stato consegnato l'esonero all'attuale tecnico dell'Udinese, che paga soprattutto la sconfitta contro l'Empoli di ieri. Pozzo ha convocato in questi minuti Gabriel Cioffi, vice del mister di Adria, per nominarlo provvisoriamente allenatore ad interim. Il patron dell'Udinese ha intenzione di puntare su un profilo definitivo nelle prossime ore. Rimane come alternativa il nome di Paco Jemez, con cui Pozzo ha già lavorato al Granada, e sullo sfondo c'è anche Rolando Maran. Nelle ultime ore ha preso piede anche l'opzione Dejan Stankovic, l'ex calciatore dell'Inter per ora è legato alla Stella Rossa, ma potrebbe liberarsi dopo il 15 dicembre.