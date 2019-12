Il Derby della Lanterna è della Samp! L'ex azzurro Gabbiadini stende il Genoa

Basta una rete di Manolo Gabbiadini, ceduto alla Sampdoria proprio dal Napoli, idolo per una notte della Curva doriana. Sì, basta solo un suo gol per abbracciare il Derby della Laterna e farlo proprio. Genoa battuto 1-0, decide l'ex azzurro. Grande festa Samp, tanti fischi per il Grifone. E Genova si colora di blucerchiata.