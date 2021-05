Il Milan si rialza e batte senza problemi il Benevento: rossoneri vittoriosi 2-0

Il Milan batte 2-0 il Benevento e si rilancia per la corsa Champions. Rossoneri avanti dopo 6 minuti con Çalhanoğlu. Assist di Saelemaekers, velo di Kessiè e rasoterra preciso del numero 10 che la mette nell'angolino alla sinistra di Montipò. La squadra di Pioli ha avuto altre occasioni per raddoppiare. Prima Leao e poi Theo Hernandez, hanno sfiorato la rete del 2-0. Nella ripresa arriva la seconda rete. Theo Hernandez pesca Ibrahimovic in area di rigore. La sua conclusione trova l'ottima risposta da parte di Montipò che nulla può sul tap in da parte del francese. Benevento quasi mai pericoloso, gli attaccanti campani poco coinvolti nella manovra hanno faticato a mettere apprensione alla difesa del Milan. Rossoneri che con questi tre punti salgono a 69 punti in classifica.