Insigne in stand-by, mentre la Juve sblocca rinnovo di Dybala: stipendio da 9mln all'anno

Entro il weekend è previsto il quarto incontro tra il dirigente della Juventus Cherubini e l'agente di Dybala, Jorge Antun. Probabilmente venerdì le parti si incontreranno ancora con l'intento di dare un'accelerata al rinnovo della Joya, tornato in gol anche in Champions dopo aver segnato in campionato. I bianconeri hanno proposto un quadriennale da 7 milioni di parte fissa più 2 di bonus non facilmente raggiungibili mentre l'argentino vorrebbe che gli venisse riconosciuta la centralità nel progetto tecnico diventando il più pagato della rosa (attualmente è De Ligt con 8 milioni all'anno ndr). La richiesta è di 10 milioni a stagione e la Juve sta studiando una strada per avvicinarsi a questa cifra senza svenarsi e l'incontro dei prossimi giorni sarà probabilmente decisivo per trovare un punto d'incontro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.