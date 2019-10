Inter, dopo Sanchez altri guai dalle nazionali: D'Ambrosio si frattura un dito del piede

Infortunio in Nazionale per Danilo D'Ambrosio, che aumenta i guai dell'Inter in vista della ripresa del campionato. Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro sull'infortunio patito dal giocatore in azzurro: "Esami radiografici per Danilo D'Ambrosio in mattinata, in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma. Per il difensore nerazzurro frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro. Le condizioni di D'Ambrosio saranno valutate la prossima settimana".