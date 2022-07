Inter, non bastano più sponsor e abbonati: bisogna rientrare da un rosso di 120mln

Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in merito al bilancio dei nerazzurri che dovrebbe presentare circa 120 mln di passivo

"Non bastano una prima sforbiciata agli stipendi, il ritorno del pubblico, un aumento significativo delle sponsorizzazioni e soprattutto le cessioni di Hakimi e Lukaku per dimezzare il passivo dell'Inter", scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in merito al bilancio dei nerazzurri che dovrebbe presentare circa 120 mln di passivo: "Dipenderà dalle operazioni di mercato che si dovranno finalizzare in uscita entro settembre, su tutte l’accordo per l'incentivo all'esodo di Alexis Sanchez, in quanto la cifra ricadrà sul bilancio chiuso il 30 giugno scorso".