Inter-Roma, le formazioni ufficiali: esordio da titolare per Asllani titolare. Out Abraham, Dybala dal 1'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Roma, big match dell'ottava giornata di Serie in programma alle 18.

Simone Inzaghi conferma Acerbi al centro della difesa, preferito ancora una volta a De Vrij. Esordio dal primo minuto per Asllani: il regista nerazzurro sarà affiancato da Barella e Calhanoglu, che a sua volta ha vinto il ballottaggio con Mkhitaryan, uno dei tanti ex di turno. Dzeko-Lautaro in attacco, a sinistra la spunta Dimarco su Gosens.

José Mourinho, squalificato e quindi chiamato a seguire la gara dalla tribuna, torna per la quinta volta a San Siro da avversario, escludendo i derby del suo periodo nerazzurro: finora, non ha mai vinto. Il portoghese recupera Dybala e lo schiera dal primo minuto. La Joya combinerà con Zaniolo e Pellegrini. A sorpresa fuori Abraham, mezzo Matic con Cristante, a destra Celik supera Zalewski per sopperire all'assenza di Karsdorp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Salvatore Foti (José Mourinho squalificato).