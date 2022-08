Inter, subito infortunio muscolare per Mkhitaryan: i tempi di recupero

Non è iniziata ne modo migliore l'esperienza di Henrikh Mkhitaryan all'Inter.

Non è iniziata ne modo migliore l'esperienza di Henrikh Mkhitaryan all'Inter. Dopo i 33 minuti disputati a Lecce, subentrando al posto di Brozovic, l’armeno ha accusato un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Oggi è arrivato il responso degli esami, che parlano di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, mentre il resto della squadra ha ripreso gli allenamenti dopo il riposo concesso da Inzaghi per Ferragosto.

Nei prossimi giorni il giocatore verrà rivalutato, ma di base sarà out 15-20 giorni. In pratica, salterà lo Spezia e molto probabilmente la Lazio, l'obiettivo è recuperarlo per il derby con il Milan in programma il 3 settembre.