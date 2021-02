Juve-Napoli il 17 marzo? Pirlo: "Faremo di necessità virtù in un periodo che era già fitto"

L’eliminazione di ieri del Napoli dall’Europa League di fatto permetterà alla Lega Calcio di calendarizzare il recupero fra Juventus e appunto Napoli nella giornata di mercoledì 17 marzo. Questo il pensiero del tecnico bianconero Andrea Pirlo: “Faremo di necessità virtù, giocando con quelli che abbiamo. Sapevamo che sarebbe stata dura in questa stagione con tante gare ravvicinate, quel rinvio ci costringerà a fare una partita in più in un periodo già fitto, ma oramai siamo dentro questo circolo di partite e cercheremo di fare del nostro meglio”.