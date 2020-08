La Lazio sogna in grande per la Champions: nel mirino un grande ex azzurro

Dopo il lockdown la Lazio si è afflosciata e ha dovuto dire addio al sogno scudetto. Colpa, probabilmente, della coperta corta. La rosa di Simone Inzaghi, infatti, non consta di tanti big e per questo in vista della prossima stagione, in cui bisognerà disputare la Champions League, il club biancoceleste sta già pensando a rinforzarsi. Secondo La Repubblica, nel mirino dei biancocelesti ci sarebbe addirittura Edinson Cavani, in uscita dal PSG. L'affare però è complicato per l'esoso ingaggio che chiede l'ex Napoli.