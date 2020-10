Lazio ed il focolaio Covid, la possibile causa una cena tra le mogli dei calciatori

Il caso Lazio ha tenuto banco in queste ore, con la squadra di Inzaghi partita decimata per il Belgio dove stasera affronterà il Brugge. Un vero e proprio focolaio Covid, quello che potrebbe essere scoppiato in casa biancoceleste e che al momento tiene tutto l'ambiente in apprensione. Come è successo? Il Corriere dello Sport ha provato a dare una risposta a questa domanda, spiegando come il virus sarebbe entrato a Formello già da quattro o cinque giorni, ed il sospetto è che il tutto sia nato da una cena romana tra le mogli dei calciatori, dalla quale poi sarebbe partita la diffusione.