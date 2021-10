Lazio, esplode il caso Luis Alberto: Sarri lo fa fuori anche a Verona, a gennaio può partire

Nella Lazio è già esploso il caso Luis Alberto che dopo i problemi in estate, con l'arrivo in ritiro con una settimana di ritardo, è tornato a far parlare di sé perché in polemica con le scelte di mister Sarri. Un like su Twitter a un commento contro all'allenatore, ha fatto molto rumore, con Sarri che è deciso a portare avanti la propria idea che prevede Milinkovic-Savic titolare e lo spagnolo in panchina. Andrà così anche contro il Verona e il "Mago" non apprezza. Tanto che la sensazione è che questa tensione potrebbe addirittura crescere in vista di gennaio, quando presumibilmente il futuro in biancoceleste del fantasista rischia di tornare pesantemente in bilico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.