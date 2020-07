Lazio, Inzaghi ammette: “Problemi di rotazioni, ho 10 giocatori...”

"Purtroppo non è la Lazio pre lockdown e si vede perché perdiamo partite come quelle di oggi. Abbiamo messo tutto in campo ma non basta, bisognerebbe fare di più, in questi giorni abbiamo parlato tanto tra noi. Parlare di scudetto ora è azzardato, dobbiamo crederci sempre fino alla fine ma è un momento delicato". Musica e parole di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, riportate dalla Gazzetta dello Sport. "Ho i soliti nove-dieci che vanno in campo. Cataldi, Leiva e Milnkovic non potevano giocare una gara intera, ho chiesto un sacrificio ma sappiamo che abbiamo alcuni problemi proprio a livello di numeri e di rotazioni", ha spiegato il tecnico biancoceleste dopo il ko col Sassuolo. "Però non deve essere un alibi, perché nonostante tutto nelle gare contro Lecce e Sassuolo non dobbiamo perdere", ha concluso Inzaghi.