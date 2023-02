Milan, il flop Bakayoko ha deciso di restare: cosa c'è dietro la scelta dell'ex azzurro

Negli ultimi giorni di mercato ci sono state diverse trattative che potevano portare Tiemoue Bakayoko lontano dal Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi giorni di mercato ci sono state diverse trattative che potevano portare Tiemoue Bakayoko lontano dal Milan, ma alla fine il centrocampista ha deciso di restare in rossonero per aiutare la squadra e finire la stagione nel modo migliore possibile. Il Milan è contento di questa scelta e tra i club che si erano mossi per il francese c'era soprattutto l'Adana Demirspor, che, con la massima professionalità, ha fatto di tutto per agevolare la trattativa in un clima di massima collaborazione.