Milan, Zaniolo si avvicina: ipotesi di scambio con la Roma

"Zaniolo-Milan sì: ipotesi Messias alla Roma" scrive il Corriere dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

"Zaniolo-Milan sì: ipotesi Messias alla Roma" scrive il Corriere dello Sport. Dopo le frasi di Mourinho, si muove Massara, che aveva portato Nicolò a Trigoria portando l'offerta rossonera tramite Vigorelli: 3 milioni subito più 15 in caso di acquisto, ma può spingersi qualche gradino più su. La Roma detta le condizioni: è disposta ad accettare la valutazione data dal Tottenham (25+5) ma "non cede Zaniolo senza obbligo di riscatto, nemmeno subordinato al piazzamento in zona Champions come propone il Milan".