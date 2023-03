Milik ha convinto la Juve: contatti con l'OM per il riscatto, al Napoli andrà una percentuale

L'attaccante polacco ha convinto il club bianconero che ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per una cifra di 7 milioni di euro pagabili in tre esercizi.

La Juventus punta a riscattare Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco ha convinto il club bianconero che ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo per una cifra di 7 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i contatti fra le parti sono già in corso con la trattativa che dovrebbe entrare nel vivo ad aprile. Il Napoli è spettatore interessato: va ricordato, infatti, che il Napoli gode di una percentuale del 20% sull'eventuale futura rivendita a un terzo club.