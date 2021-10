Niente rimonta, la Juve crolla in casa! Prima vittoria del Sassuolo allo Stadium: finisce 1-2

All'Allianz Stadium il Sassuolo batte 2-1 la Juventus nella sfida valida per la decimaa giornata di campionato. Nel primo tempo i bianconeri colpiscono un palo con Dybala al 37', ma gli emiliani passano in vantaggio al 44' con Frattesi su assist di Defrel. Nella ripresa la Juve spinge per tentare la rimonta, ma viene beffata nel finale. Al 77' la punizione di Dybala pesca in area McKennie, che di testa infila Consigli. Sembra finire in pareggio ma il Sasuolo all'ultimo minuto piazza la ripartenza vincente: Berardi taglia il campo per Maxime Lopez, che arriva davanti a Perin e lo beffa con un delizioso scavetto.