Pres. Lecce: "Sono sostenitore del Napoli da sempre perché squadra del Sud"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla sfida di stasera tra Genoa e Napoli: “Stasera vedrò la partita con interesse. Sono sostenitore del Napoli da sempre, in quanto squadra del sud, a prescindere da tutto. La vittoria con la Lazio è stata preziosa. Punti importanti. Dà un’iniezione di fiducia, entusiasmo, autostima, a tutto l’ambiente e alla squadra.

Napoli e Atalanta? I fatti dicono che sono le due squadre più in forma. Noi abbiamo affrontato il Milan e sembra un’altra squadra. L’Atalanta ha affrontato la sosta come se non fosse successo nulla.

Il morso di Patric? Non so se ha chiesto scusa a Donati a fine partita. Eravamo stravolti e non ho potuto appurare questa cosa”.