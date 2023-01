Roma, Arsenal su Zaniolo: l'addio è possibile già nei prossimi giorni

La Roma potrebbe perdere Nicolò Zaniolo. Come riportato da La Repubblica, ad Arteta il classe '99 piace da tempo

La Roma potrebbe perdere Nicolò Zaniolo. Come riportato da La Repubblica, ad Arteta il classe '99 piace da tempo e l'Arsenal cerca un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce. I giallorossi lo valutano tra i 30 e i 40 milioni di euro e dei contatti sono già stati aperti. Le sensazioni sono che le condizioni per un divorzio ci siano tutte, considerato che il calciatore ha un contratto che scadrà nel 2024 e le chance di rinnovo sono pochissime. Le parti non escludono quindi un addio a gennaio, ma offerte vere e proprie a Trigoria ancora non sono arrivate, solo manifestazioni di interesse.