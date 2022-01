Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: Out Morata. Afena-Gyan dal 1'

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Juventus, match delle 18.30 valido per la ventesima giornata di Serie A. Mourinho deve fare a meno di Zaniolo e promuove Afena-Gyan dal 1' alle spalle di Abraham in quello che dovrebbe essere un 3-4-2-1. Allegri, che rispetta le attese della vigilia, mette in campo i suoi col 4-3-3. C'è De Sciglio a sinistra, davanti seconda di fila per il rientrante Chiesa, con Dybala e Kean a completare il reparto.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Cristante, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Afena-Gyan, Pellegrini; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Bentancur, Locatelli; Chiesa, Dybala, Kean.

Allenatore: Allegri.