Sarri distrutto dai quotidiani, piovono 4: "E' già spalle al muro! Nessuno lo ascolta, brutto segno..."

I quotidiani bocciano Maurizio Sarri. Tante insufficienze per l'allenatore della Juventus dopo il ko in Champions contro il Lione. Voto 5 per La Gazzetta dello Sport che scrive: "Male per chi ama la tattica e per chi guarda gli occhi. La Juve da Champions non è questa: passiva, sotto ritmo, non dà un'idea di quale fosse il suo piano partita. Si può recuperare, ma se non si svolta...".

Addirittura voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Il primo tempo, regalato agli avversari, non è da Juventus: zero aggressività. Un po' meglio nella ripresa, ma Lopes fa zero parate. E' già spalle al muro".

Ancora più basso (4) il voto del Corriere della Sera: "Si sbraccia, ma è come se nessuno lo sentisse. Brutto segno".