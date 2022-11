Si prepara l'esodo in casa Juventus: quattro big con le valigie in mano

Non chiamatela rivoluzione. Quello che ci sarà in casa Juventus la prossima estate sarà un rinnovamento.

Non chiamatela rivoluzione. Quello che ci sarà in casa Juventus la prossima estate sarà un rinnovamento. Tante le uscite dal club bianconero, specialmente quelli che andranno in scadenza di contratto. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, fra le partenze ci saranno Alex Sandro e Juan Cuadrado, oltre a Angel Di Maria mentre per Adrien Rabiot resta il dubbio sul suo rinnovo.