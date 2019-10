Sindaco Firenze aiuta Commisso: "Lavoriamo insieme per uno stadio in tempi stretti"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato ai microfoni di Sky Tg 24 in merito alla possibilità di costruire il nuovo stadio nel capoluogo toscano: "Il rapporto con Commisso è in piena sintonia. A volte si danno letture distorte ma siamo al lavoro per fare lo stadio nuovo. La variante urbanistica è già stata approvata e siamo in grado di iniziare a costruirlo in tempi rapidi, dimostrando che in Italia è possibile fare nuovi stadi".