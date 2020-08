Sky - Inter, frattura con Conte difficilmente sanabile: Allegri in pole per sostituirlo

Momento delicato in casa Inter. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione affermando che La frattura tra la società nerazzurra e mister Antonio Conte è difficilmente ricomponibile. Il tecnico e l'Inter sono oggi più lontani che mai. Con l'intervista post Atalanta, l'ex Juve ha scoperto le sue carte. Le famose valutazioni da fare a fine stagione hanno definitivamente preso forma. E la conclusione è che all'Inter in questo momento c'è una netta e profonda contrapposizione tra la parte sportiva e quella dirigenziale

La redazione di Sky Sport afferma che o cambia qualcosa in modo clamoroso e le tensioni rientrano o l'Inter dovrà pensare a un altro allenatore con la sagoma di Allegri sempre sullo sfondo e in pole position. A breve ci sarà il confronto che l'allenatore ha chiesto anche pubblicamente al presidente Zhang. Vorrebbe un canale diretto e una via spianata per portare la sua visione.