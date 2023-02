Spezia, differenziato per Ekdal e Nzola. Solo terapie per 5 giocatori: il report

Per domani è in programma una nuova seduta mattutina.

© foto di Image Sport

Nuova giornata di lavoro per lo Spezia, che nella mattinata si è ritrovato sui terreni del "Comunale" di Follo per continuare a preparare la sfida casalinga contro il Napoli, in programma domenica prossima alle 12:30.



In una seduta tecnico-tattica, cominciata con un'attivazione muscolare sul campo e proseguita con partitelle a tema ed esercizi in conduzione palla. Differenziato per Ekdal e Nzola, terapie per Zoet, Kovalenko, Bastoni, Zurkowski e Moutinho. Per domani è in programma una nuova seduta mattutina.