Spezia, Italiano aspetta Llorente: "Non è importante l'età, basta abbia mentalità giusta"

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, aspetta un sussulto dal mercato. Serve un attaccante alla sua squadra, tra i possibili candidati c'è anche Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. "Non importa se arriverà una punta di 18 o 35 anni - le parole dell'allenatore - ma è importante che abbia una mentalità giusta. Il suo, come quello di Santander, è un nome di spessore. Vediamo da qui al 5 ottobre cosa accadrà" ha concluso.