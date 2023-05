Spezia-Torino, le formazioni ufficiali: Juric opta per Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Che sia per l'ottavo posto o per la salvezza poco importa. Punti importanti in palio al "Picco" dove Spezia e Torino si daranno battaglia fra poco più di un'ora. Leonardo Semplici opta per il 3-5-2 con Gyasi e Nzola a formare il tandem offensivo mentre a centrocampo Esposito è coadiuvato da Bourabia ed Ekdal. Sulle fasce spazio ad Amian e Reca con Ampadu, Wisniewski e Nikolaou a proteggere la porta di Dragowski. 3-4-2-1 invece per Ivan Juric con Sanabria in attacco supportato da Vlasic e Miranchuk. A centrocampo confermatissimo il duo composto da Ilic e Ricci con Singo e Vojvoda sulle corsie laterali mentre in difesa davanti a Milinkovic-Savic spazio a Schuurs, Buongiorno e Rodriguez.

Spezia (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Ekdal, Reca; Gyasi, Nzola.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ilic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.