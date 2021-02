Torino-Sassuolo rinviata, ma non solo: a forte rischio anche la Lazio

Secondo La Stampa non ci sono dubbi sul rinvio di Torino-Sassuolo che avrebbe dovuto disputarsi domani alle 20.45. E' stata ufficializzata questa decisione, presa a causa soprattutto della paura di una diffusione sempre più ampia della variante inglese del Coronavirus. A rischio anche la sfida con la Lazio di martedì prossimo, anche se questa è legata ai tamponi i cui risultati verranno resi noti oggi. Se non ci dovessero essere nuovi casi, la Asl potrebbe allentare la presa e permettere alla squadra di tornare ad allenarsi, aprendo un piccolo spiraglio per la sfida dell'Olimpico. Se invece dovesse saltare anche quella partita, ecco che la data utile per il recupero verrebbe programmato per aprile vista la probabile eliminazione degli uomini di Inzaghi dopo il 4-1 subito in Champions contro il Bayern.