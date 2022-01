UFFICIALE - Genoa, ecco il rinforzo in attacco: preso Piccoli in prestito dall'Atalanta

Adesso è ufficiale: Roberto Piccoli è un giocatore del Genoa. Questo il comunicato del club ligure: "Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Genoa. Arriva a titolo temporaneo dall’Atalanta e vestirà la maglia numero 17. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, Piccoli è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, ha segnato sei reti in trentacinque presenze in Serie A TIM e fa parte dell’Italia Under 21".

Questo il commento del General Manager Spors: “Sono contento di avere Piccoli con noi. Ci aiuterà e rinforzerà il nostro attacco con la sua fisicità”.