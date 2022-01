UFFICIALE - Rivoluzione Salernitana: cambia lo storico ds, comincia l'era Sabatini

Si cambia in casa Salernitana. Attraverso il proprio sito ufficiale, il club ha annunciato l'addio al ds Angelo Fabiani e al club manager Alberto Bianchi: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il sig. Angelo Fabiani e con il Sig. Alberto Bianchi. Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni la Società augura loro le migliori soddisfazioni professionali", recita il comunicato ufficiale del club campano.

Walter Sabatini è il nuovo Direttore Sportivo della Salernitana. Lo si apprende dal sito ufficiale del club campano: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver formalizzato l'accordo con il Sig. Walter Sabatini che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo. Il Direttore Sabatini assisterà domani allo Stadio alla gara Salernitana - Lazio".