UFFICIALE - Salernitana, altri due acquisti: arrivano Verdi ed Ederson

Doppio acquisto per la Salernitana. Il club campano ha ufficializzato l'arrivo dal Torino di Simone Verdi, in prestito fino al termine della stagione. Verdi indosserà la casacca numero 10 ma non è l'unico acquisto. Il Corinthians, infatti, ha reso nota la cessione sempre alla Salernitana di Ederson: il centrocampista brasiliano è atteso in Italia nelle prossime ore, per visite e firma.