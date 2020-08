Ultimi 90’ in Serie A, 4 gare alle 20.45: ecco tutte le formazioni delle sfide

Ultimi 90 minuti in Serie A. Sono 4 le gare delle 20.45, tra cui spiccano Genoa-Verona e Lecce-Parma, match in ci si gioca la salvezza in Serie A.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Parma: Lapadula guida l'attacco giallorosso, con Falco e Saponara alle sue spalle. A centrocampo, il capitano Mancosu. D'aversa si affida al tridente composto da Kulusevski, Caprari e Cornelius.

Lecce(4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Meccariello, Dell'Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Gagliolo, Darmian; Hernani, Kurtic, Barillà; Kulusevski, Caprari, Cornelius.

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Genoa-Verona: Nicola per rimanere in Serie A schiera Pandev dal primo minuto. Il macedone farà coppia con Sanabria. Out Schone a centrocampo. Nei veneti confermato Di Carmine al centro dell'attacco. Pessina e Eysseric agiranno alle sue spalle.

Genoa (4-4-2): Perin; Masiello, Romero, Zapata, Criscito; Ankersen, Lerager, Behrami, Jagiello; Pandev, Sanabria

Verona (3-4-2-1): Radunovic: Rrahmani, Gunter, Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Eysseric; Di Carmine

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Torino: Mihajlovic si affida alla linea verde, in campo tantissimi giovani. In avanti ci sono Barrow e Palacio. Longo mette in campo il tandem Belotti-Zaza, Verdi a fare da trequartista.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Medel, Denswil; Svanberg, Schouten; Juwara, Soriano, Barrow; Palacio.

Torino (3-4-1-2): Rosati; Izzo, Bremer, Djidji; Berenguer, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza.

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Udinese: ancora out Boga negli emiliani. Al sui posto Traore. Inamovibile Caputo al centro dell'attacco. Gotti col solito 3-5-2. In avanti ci sono Okaka e Lasagna.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Rogerio, Peluso, Ferrari, Toljan; Bourabia, Locatelli, Djuricic; Berardi, Traorè, Caputo.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Sema, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.