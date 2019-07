United, Solskjaer scalcia via Juve ed Inter: "Non abbiamo bisogno di cedere Pogba e Lukaku!"

Ole Gunnar Solskjaer non vuole mollare Paul Pogba. Il tecnico del Manchester United, direttamente dall'Australia, ha dichiarato: "Ho parlato con Paul, con Lukaku, con Rashford, con Lingaard e con molti altri. Noi non abbiamo l'esigenza di cedere nessuno. Molti di questi, tra cui proprio Pogba, hanno un contratto lungo col club".

E ancora su Pogba: "È un grande professionista e ha un cuore d'oro. Non si è mai tirato indietro, dando il massimo per la squadra. Non posso dirgli proprio nulla. Con Paul non abbiamo mai litigato. Non posso commentare quello che dice il suo agente".