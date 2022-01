VIDEO - Vlahovic-Juve, affare fatto: moderato entusiasmo dei tifosi al suo arrivo per le visite

La super operazione tra Juventus e Fiorentina si è definitivamente conclusa ed anche Dusan Vlahovic e il suo agente hanno trovato l'accordo con i dirigenti bianconeri. La spesa di Madama è da record: 75 milioni di euro per il cartellino, 63 per lo stipendio lordo e 15 di commissioni agli agenti. Al J Medical questa mattina grande entusiasmo dei tifosi per l'arrivo del bomber, di seguito le immagini degli inviati di Tmw.