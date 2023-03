Zaniolo, bordate alla Roma: "Mi hanno considerato solo una plusvalenza! Deluso dagli ex compagni"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha raccontato anche la sua delusione per l'addio alla Roma.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha raccontato anche la sua delusione per l'addio alla Roma e, in particolare, per il comportamento dei suoi ex compagni: "Sono rimasto deluso da quasi tutti. Non faccio nomi, ma dicevano che eravamo come fratelli e poi non mi hanno neppure salutato. Come sarà rivederli in Nazionale? Forse qualcuno può avere delle difficoltà con me, io non ne ho. Chi ha la coscienza sporca lo sa.