ADL: "Giuntoli juventino? Mi ha sorpreso, se me ne fossi accorto me ne sarei liberato prima"

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione della nuova maglia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto ad una domanda sull'ex ds Giuntoli: "Non me le aspettavo proprio le sue dichiarazioni. Mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto prima me ne sarei liberato prima".