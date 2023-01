Allegri mette pressione al Napoli: "Domani sarà più importante per loro che per noi"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche dell'importanza del match

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche dell'importanza della partita, sia per i bianconeri che per gli azzurri: "Non abbiamo preparato ancora niente, oggi vediamo di sistemare due tre cosine nell'ultimo allenamento. Domani sarà una bellissima serata di sport, una partita che non sarà decisiva ai fini del campionato. Per loro è una partita molto importante. Penso proprio che sia più importante per loro che per noi".