Altafini: “Darei il Pallone d’Oro a Donnarumma. Spalletti? Spero che a Napoli faccia bene”

“Da un anno e mezzo dico che Mancini sta lavorando bene, ed ha creato un gruppo fantastico. È stato bravissimo - queste le parole di José Altafini, ex calciatore, fra le tante, del Napoli e della Juventus, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”. Durante la gara ho pensato che se l’Italia fosse arrivata ai rigori, avrebbe vinto, perché c’era un certo Donnarumma tra i pali. Pallone d’oro? Jorginho ha fatto bene ed ha vinto molto quest’anno, ma se dovessi scegliere lo darei a Donnarumma. La cosa più bella che ho visto nella vittoria dell’Italia? L’abbraccio tra Mancini e Vialli dice tutto. L’anello debole di questa squadra è la prima punta. All’Italia manca un Lukaku che sfondi le porte degli avversari.

Spalletti? Ha riposato tanto ultimamente, ma è un bravo tecnico. Credo abbia sbagliato ad allenare alcune squadre. Spero che a Napoli faccia bene, valuteremo in seguito. Allegri che torna alla Juve? Dopo essere stato fermo due anni, torna in una squadra che ha disputato una stagione disastrosa. Tutto ciò che farà Max dal terzo posto in poi, sarà sicuramente meglio dell’anno di Pirlo”.