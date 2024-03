Altro che flop, Fabian è diventato un perno del PSG: "Felice della fiducia di Luis Enrique"

Dopo un inizio difficile, la cura Luis Enrique sembra aver prodotto un effetto benefico su Fabian Ruiz

Dopo un inizio difficile, la cura Luis Enrique sembra aver prodotto un effetto benefico su Fabian Ruiz. L'ex centrocampista del Napoli, alla sua seconda stagione nel Paris Saint-Germain, si è preso il centrocampo parigino, scalzando Manuel Ugarte nelle gerarchie e diventando il perno della mediana insieme al fenomeno Zaire-Emery. Intervistato da Mundo Deportivo, il 27enne di Los Palacios y Villafranca ha raccontato il suo momento:

"Onestamente mi sento molto bene, sono fiducioso e felice della fiducia che l’allenatore ha riposto in me. Qualche mese fa ho avuto un infortunio alla spalla ma sono tornato e ho recuperato molto bene e ora tutta la squadra sta andando alla grande. Abbiamo la voglia di fare cose molto importanti in questa stagione: siamo vivi in ​​tutte e tre le competizioni, questo è quello che volevamo a questo punto".

Fabian Ruiz finora ha collezionato 26 presenze tra Ligue 1, Champions League e Coupe de France, mettendo a referto due reti e 4 assist.