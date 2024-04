Alvino replica a Lozano: “Nessuno ha preso meno soldi, tutti con i rinnovi hanno avuto aumenti"

Carlo Alvino a Terzo Tempo a Canale 8 ha risposto a distanza a Lozano che aveva parlato di stipendi abbassati ai calciatori vincitori dello scudetto

Carlo Alvino a Terzo Tempo a Canale 8 ha risposto a distanza a Lozano che aveva parlato di stipendi abbassati ai calciatori vincitori dello scudetto.

"Abbassare gli stipendi? Dovevano chiedergli a chi il Napoli ha abbassato lo stipendio. Ma Lozano in Olanda prende di più rispetto a Napoli? Assolutamente no. Nessuno ha preso meno soldi. Tutti quelli che hanno rinnovato hanno avuto più soldi. La situazione di Zielinski poteva portarlo a prendere gli stessi soldi, ma la questione ha riguardato le commissioni all’agente del giocatore. I calciatori pensano al loro tornaconto e basta, usciamo fuori dal concetto romantico. Una società è libera di fare calcio come l’ha sempre fatto con linee strategiche da cui non vuole derogare. L’errore madornale è un altro, rinnovare chi è in là con gli altri o non affrontare certi rinnovi. Ma Lozano lascia il tempo che trova, dati reali non ce ne sono”.