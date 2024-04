Bellinazzo: "ADL ha fatto tanto per il Napoli, ora è momento di fare il salto di qualità"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista Sole24Ore

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista Sole24Ore: "Esistono determinate regole ed è evidente che nel momento in cui l’indebitamento lordo di un club, l’Inter al 30 giugno 203 è più o meno sugli 800 milioni, come la Juventus, è sono in una situazione accettabile da un punto di vista delle regole e stanno facendo percorsi di rientro con la UEFA. Nel medio lungo termine, però, si pone un problema di lealtà sportiva. Se determinati club viaggiano ad un indebitamento fisiologico nullo, non possono competere con club che hanno questo deficit economico. Qui si apre tutto un tema che deve essere affrontato a livello italiano ed europeo. Un paio di settimane fa sono stato a Palermo dove c’è stata l’inaugurazione del centro sportivo del CityGroup, parlando con i dirigenti, mi faceva sorridere amaramente pensando al Napoli, il fatto che loro puntassero molto l’attenzione sulla necessità di restituire qualcosa al territorio e formare talenti del territorio. Napoli ha perso tanto tempo da questo punto di vista.

Intenzioni di De Laurentiis? Vanno rimarcate, esattamente come il fatto che in nessuna città d’Italia è semplice, vediamo Milano e Roma. C’è l’occasione dell’Eureopeo che deve essere l’ultimo treno da prendere in fretta. Ad ogni modo, è inutile parlare di ristrutturazione del Maradona, di San Siro, per quanto siamo affezionati, ma di cui sappiamo benissimo che non potranno mai essere portati ad essere uno stadio moderno. Ci sono vincoli architettonici, infrastrutturali. Futuro del Napoli? De Laurentiis ha fatto tanto per il Napoli, ora il momento è di fare il salto di qualità".