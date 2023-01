Brambati: "Spalletti ha ragione sulla Juve, ma non si può sempre vincere"

A dire la sua sui vari temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati

Come vede Napoli-Juventus?

"Non mi aspetto niente di nuovo dal campo, Allegri farà la partita con i propri interpreti come fatto nelle ultime otto. Il Napoli cercherà di essere quello visto prima della sosta Mondiale. La Juve quest'anno per sfortuna ma anche responsabilità di tecnico e società ha ancora problemi di infortuni. Ne mancano cinque stavolta, di cui 4 potenziali titolari. Spalletti è vero quello che dice, che deve lottare sempre per vincere, ma non puoi vincere sempre. La ripresa passa anche da quarti posti".