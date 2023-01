Bucciantini sottolinea: “Vi dico la grande novità del Napoli di quest’anno”

Marco Bucciantini, scrittore e giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”

Marco Bucciantini, scrittore e giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì”: “Il Napoli da agosto ad oggi non è mai mancato. Non è sempre stata un’esibizione di forza e splendore, ma è questa la grande novità. Nemmeno a Napoli è mancato, è stato meno brillante ma in campo c’è stato fino alla fine e poteva pareggiare all’ultima azione. In una trentina di partite non è mai mancato, tutte le altre hanno sbagliato 4-5 partite, invece il Napoli no”.