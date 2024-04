Calaiò perplesso: "Gasperini? Lo conosco, fa fatica quando ci sono prime donne"

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto a Canale 21 per trattare il tema legato al nuovo tecnico azzurro

L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto a Canale 21 per trattare il tema legato al nuovo tecnico azzurro: "Il prossimo anno servirebbe un allenatore che abbia due 'scatole così. Ho avuto Gasperini al Genoa, lui con le prime donne - vedi l'Inter - ha sempre fatto fatica. Adesso ha trovato la sua comfort zone all'Atalanta, dove gestisce e comanda tutto lui e non ha grandissimi nomi ma giocatori giovani che lui valorizza.

Per me Conte sarebbe perfetto, trasforma i giocatori in macchine, lo conosco bene, l'ho avuto a Siena. So quello che può dare nella testa dei giocatori. Conte è l'unico che può far ritornare l'entusiasmo e la mentalità giusta".